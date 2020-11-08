王嫌玩命關頭的下場，就是被逮。（翻攝畫面／張穎齊基隆傳真）

王姓毒品通緝犯，被搜出73公克的安非他命及磅秤、分裝袋等販毒器具，並查扣現金13萬餘元。（翻攝畫面／張穎齊基隆傳真）

常以警匪追逐為題材的《玩命關頭》系列電影深受好評，速度與激情的印象烙印在觀眾心中，眼看第9集明年就要上映，基隆版卻搶先登場！1名常在基隆販毒的王姓通緝犯，自認駕駛技術精湛，不但屢次拒檢逃逸，還撞傷員警，與警方上演飛車追逐，終於在警方的困獸之鬥下被逮，狼狽落網。

基隆市警察局第四分局接獲情資，王嫌於基隆販賣毒品，行徑囂張，隨即展開偵查，並報請基隆地檢署指揮偵辦，但警方在蒐證過程中，發現王嫌十分狡猾，行蹤飄忽不定，讓警方於蒐證的過程中格外艱辛。

王嫌10月遭地檢署通緝後，於基隆市、新北市多次遭遇警方盤查，王嫌卻拒檢逃竄，飛車撞警、東奔西跑，除對治安造成極大的危害，也讓警方十分頭痛，基隆市警局長林炎田遂指示刑事警察大隊、第一分局及第四分局共同偵辦。

第四分局偵查隊於5日晚間，得知王嫌車輛停放於汐止一帶，隨即前往查緝發現車輛，展開埋伏，7日上午8時許，員警發現王嫌駕車返回基隆，立即展開跟監，企圖伺機緝捕王嫌，沿路跟監王嫌至新北市瑞芳區一帶，原想以車輛夾擊王嫌，卻遭王嫌逃逸，員警繼續跟監至七堵區一帶，趁王嫌下車想換乘計程車以躲避警方查緝之際，將他緝捕到案。

警方當場查獲73公克的安非他命及磅秤、分裝袋等販毒器具，並查扣現金13萬餘元，全案詢畢後，移請基隆地檢署偵辦。

警方表示，為維護公共秩序，保障社會安全，對於拒檢衝撞員警的行為，必採取最高規格的查緝行動，對於任何挑釁公權力的不肖分子，也必定給予迎頭痛擊，以展現警方嚴正執法的決心。

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(中時 )