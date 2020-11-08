拜登當選美國總統，蔡英文總統今天一早邀集行政院長蘇貞昌及國安與外交相關部門首長召開會議，並與駐美代表蕭美琴聯繫，討論目前情勢。黨政高層表示，蔡總統今天也巧妙地運用拜登1月這則推文回推祝賀當選，這樣的互動方式，證明蔡政府跟美國跨黨派的交流與互動都相當密切。

黨政高層表示，近日全球都高度關注美國總統選舉開票作業，駐美代表處在這幾天，可以說幾乎是每天24小時無休，緊密關注開票進度，並且即時跟台灣各相關單位聯繫美國大選的狀況，討論應變及部署方式。而今天一早，蔡總統也邀集了行政院蘇院長及國安與外交相關部門首長召開會議，並與駐美代表蕭美琴聯繫，就目前情勢進行充分的討論。

該名人士指出，截至台北時間今天清晨結果顯示，拜登所獲選舉人票數，已超過當選門檻270票，篤定當選美國新任總統。與此同時，國際社會包括：德國、法國、英國、加拿大、西班牙、印度、日本、澳洲、紐西蘭，以及台灣友邦等諸多國家的領袖，都紛紛透過不同方式對拜登表達祝賀。

他說，蔡總統也與國際社會同步，透過回推拜登於今年1月恭賀她當選連任的推文，表達對拜登祝賀之意，也表示基於台美雙方關係的穩固價值基礎，期待台美持續攜手合作，促進彼此的友誼並貢獻國際社會。

黨政高層也提醒說，實際上，許多人忘記的是，拜登在今年1月台灣的總統大選後，就曾經透過推特祝賀蔡總統連任，而蔡總統520就職典禮時，拜登也曾經轉推蔡總統的推特，恭賀蔡總統開啟第二任的任期，也表示台灣蓬勃的民主，以及應對疫情的處理方式是世界的典範，也表示「美國對台灣必須保持強勁、有原則、跨黨派合力的支持」。

黨政高層說，蔡總統今天也巧妙地運用拜登1月這則推文回推祝賀當選，這樣的互動方式，無疑是讓國民黨和部分媒體大力操作的「押寶說」不攻自破，也證明蔡政府跟美國跨黨派的交流與互動都相當密切。

黨政高層也分析，在拜登當選後，可以預料的是，國民黨勢必企圖推翻放寬美豬美牛進口政策。如果國民黨大打「反美豬」，這無疑是國民黨送給拜登的「第一項大禮」，也證明了國民黨不只是「反川普」，也是「反拜登」，更是「反美」。從馬英九在昨天大動作舉行「馬習會五周年研討會」再次老調重彈「九二共識」來看，國民黨更是「押寶中國」，「押中反美」儼然成為國民黨的路線。

(中時 )