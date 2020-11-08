大陸湖南一名男子因為家中土地遭徵收，因此決定入贅還債，10年來他擔任貨運物流的薪水每個月都全數交給岳父母，毫無怨言，不過他近期發現岳父母對他態度變很差，妻子也很冷淡，妻子甚至瞞著他買了房子，讓他相當不解，最後才知道妻子出軌，就連2歲女兒也並非他所生。

綜合陸媒報導，該男10年前因為家中土地遭妻子徵收，他只好入贅補償，結婚以來他視岳父母為親生父母，將每個月做物流司機的工資全數交給他們，甚至希望多賺點錢，讓娘家過上好日子，但是他這兩年來發現岳父母很常擺臉色給他看，就連妻子也對他很不友善，原本下班回家還有準備晚餐，現在回家都沒有了。

該男甚至發現妻子偷偷瞞著他偷買了一間房，甚至在妻子手機看見與其他男子的曖昧合照，讓他不禁懷疑妻子出軌，妻子最後也向他提出離婚，他因此懷疑兩人的2歲女兒並不是他的種，說出「如果孩子是我的，我就不要一分錢了，反正是留給孩子，她要離婚的話，我可以淨身出戶！」結果最後鑑定結果出爐，女兒果然非他所生，讓他相當崩潰難過。

(中時新聞網)