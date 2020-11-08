新疆美女迪麗熱巴以混血兒般的精緻顏值和高親和力，累積超夯人氣，一舉一動被備受矚目的迪麗熱巴昨卻因頂著妹妹頭的瀏海造型，而慘被酸崩壞，就有網友看不下去，在微博連曬9張迪麗熱巴頂瀏海的美照，要為迪麗熱巴扳回一城。

微博博主曝光迪麗熱巴頂瀏海美照。（圖／取材自追星少女甜甜圈微博）

迪麗熱巴近日為大陸黨媒《參考消息》拍攝慶生影片，她一改招牌長瀏海，頂著妹妹頭的齊瀏海入鏡，只不過迪麗熱巴的瀏海實在太長，加上她額頭兩側又露出2個空洞，網友一看還差點認不出來是迪麗熱巴，她還因此被網酸顏值崩壞。

就有網友看不下去，在微博連曬9張迪麗熱巴頂瀏海的美照，要為女神扳回一城，照片中的迪麗熱巴，不論是頂空氣瀏海，或是隨興讓妹妹頭亂翹，迪麗熱巴依舊超有型，粉絲也都留言力挺：「有沒有瀏海都是大美女」、「美女多嘗試髮型挺好的，而且其瀏海也別有一番風情」、「每一張都好看」。

其實迪麗熱巴年僅28歲就穩坐新生代花旦寶座，卻也因人紅是非多，這回迪麗熱巴因為罕見頂齊瀏海而引發網熱議，截至發稿前微博還以「迪麗熱巴的瀏海」，登上微博熱搜第2名，可見話題超夯。

(中時新聞網)