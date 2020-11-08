新北市中和區長賴俊達代表市長侯友宜致贈南山放生寺「普潤群生」匾額，感謝寺方關懷社區銀髮族。（中和區公所提供）

新北市中和區長賴俊達代表市長侯友宜致贈南山放生寺「普潤群生」匾額，感謝寺方關懷社區銀髮族。（中和區公所提供）

新北市中和區長賴俊達代表市長侯友宜致贈南山放生寺「普潤群生」匾額，感謝寺方關懷社區銀髮族。（中和區公所提供）

農曆9月30日為藥師佛誕辰，新北市中和區南山放生寺主祀藥師佛，自11月8日起至14日止舉辦為期7天的法會，中和區長賴俊達今（8）日上午11時前往祈福，祈願疫情消弭眾生平安，並代表市長侯友宜致贈「普潤群生」匾額，感謝寺方關懷社區銀髮族，協助推動市政。

演觀法師表示，南山放生寺配合政府長照政策設立「南山社區關懷據點」，並運用寺院既有空間與各項資源，成立「南山長青學苑」建立社區銀髮族共學平台。「南山社區關懷據點」服務項目包括健康促進活動、多元動靜課程、素食共餐與電話問安等，亦不定期舉辦戶外參訪活動，以擴大社區銀髮族之活動範圍。

推展理念乃是「以資源共享概念，透過在地化之社區照顧，而實踐佛陀慈悲本懷之人間佛教與社會公益」，以實質的「利生」行為，達成優質的「弘法」目標。

中和區長賴俊達表示，南山放生寺是地方信仰中心之一，除了以教義淨化人心之外，並推動資源循環利用，呼籲信眾勿任意放生魚鳥，改為放生蚯蚓助土地活化，宣揚以護生取代不恰當的放生行為。

該寺不定期舉辦佛學營、禪修營等活動，針對銀髮長者更開辦生命講座，邀請醫師、護理師、律師分享經驗，協助民眾與家屬無懼、自在的面對生命終點。感謝南山放生寺配合市政，設立社區關懷據點服務老寶貝，與銀髮長者建立良好互動關係，落實政府推動「在地優質老化」目標，也希望轄內各宗教團體加入長照行列，設立社區關懷據點，支持市府長照政策。

(中時 )