民主黨總統候選人拜登票數強壓現任總統川普，蔡英文總統8日上午透過Twitter發文恭喜拜登，桃園市長鄭文燦也獻上祝福，坦言抗中政策兩黨或許略有不同，但他深信台美關係距離拉近、互信增加，都是不變的原則，不會因美國總統的民主選舉結果而有任何改變。

鄭文燦表示，自己到美國訪問，在國會山莊，曾經同時拜訪兩位參議員，一位是提姆·凱恩（Tim Kaine）、一位是托德·揚（Todd Young），其中Tim Kaine是民主黨，也是希拉蕊競逐總統大位時的副總統搭檔，他也擔任過維尼吉亞洲的州長，另一位是共和黨籍的Todd Young，他是當時參議院軍事委員會的召集人，兩位和鄭一起對談、一起合照，當時Tim Kaine就說這代表兩黨都保護台灣。

鄭文燦強調，美國的眾議院跟參議院通過挺台的法案，包括《台灣旅行法》、《台灣安全法》等，幾乎都是兩黨一致同意，沒有任何的歧見，證明保護台灣的民主已經成為美國政府以及民間的主流共識，他認為基本的大戰略是不會改變的。

鄭文燦說，尊重且支持美國的民主選出來的結果，相信台美關係距離拉近、互信增加，都是不變的原則，不會因美國總統的民主選舉結果而有任何改變。

(中時 )