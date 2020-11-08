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美國總統大選終於有了結果，代表民主黨參選的拜登已獲得超過270張選舉人票，正式宣布勝選，今(8)早開始已有多國發出聲明祝賀美國成功完成選舉，但敗選的川普卻不這麼認為，他在自己的推特上連續發出好幾條推文，堅持自己沒有輸，並認為拜登作弊偷走了選舉。

但儘管川普死不服輸，但是卻不見共和黨的任何同志出來為他發聲，這讓網友相當疑惑，台灣論壇上就有人貼文討論「川普是不是沒朋友的黨內邊緣人？」並指出川普一直說自己是贏家，結果世界各國已經開始祝賀拜登勝選，連台灣也祝賀拜登了；而黨內人士好像也沒有人要出來幫川普說話，或是去幫忙安撫川普的情緒，「川普是不是因為說話太嘴而沒朋友啊？」

這個議題引發其他網友展開討論，紛紛留言指出「他把共和黨內大老全部得罪了」、「建制派都很妒爛他來攪亂一池春水」、「管不住嘴巴能怪誰」、「其他人還想往上爬」、「美國韓導」、「韓國瑜起碼黨內喊得出名字的大老都幫他站台，川普連麥坎遺孀和布希家族公開不挺了」、「好好的總統當到沒人理，真的有一種不勝唏噓的感覺」。

(中時新聞網)