美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）篤定當選總統，印度總理莫迪（Narendra Modi）和政黨領袖今天紛紛推文祝賀拜登與搭檔賀錦麗當選，期待透過緊密合作，加強印美關係。

與美國總統川普（Donald Trump）關係友好的莫迪，今天凌晨推文祝賀拜登取得驚人勝利，並表示拜登過去擔任美國副總統時，對加強印美關係的貢獻非常重要且無價。

莫迪表示，他期待與拜登再次緊密合作，把印美關係推向更高的高度。

在另一則推文中，莫迪特別對賀錦麗（Kamala Harris）表達祝賀，表示賀錦麗的成功具有開創性，這不僅僅是因為她順利當選，更是讓所有印度裔美國人感到自豪。莫迪說，他相信在賀錦麗的支持與領導下，充滿活力的印美關係將會更加牢固。

印度其他政治領袖也陸續推文祝賀拜登和賀錦麗勝選。

印度最大在野黨國大黨（Congress Party）領袖拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi）被認為是首位推文祝賀拜登和賀錦麗當選的印度政治領袖。他推文說，相信拜登將團結美國，為美國提供強而有力的方向。

在另一則推文中，拉胡爾‧甘地恭賀賀錦麗當選副總統，表示讓印度人驕傲的是首位將擔任美國副總統的女性，她的根源可追溯到印度。

國大黨主席桑妮雅．甘地（Sonia Gandhi）也發表聲明祝賀拜登與賀錦麗當選正、副總統，她相信在拜登與賀錦麗領導下，印度期待與美國建立更緊密的夥伴關係，這也將有利於印太區域及世界和平與發展。

印度智庫專家和媒體分析，拜登當選對美國結合民主國家對抗中國擴張的政策應該影響不大。

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際研究院（School of International Studies）教授馬圖（Amitabh Mattoo）認為，川普和拜登都意識到來自中國的嚴重威脅，拜登當選後也可能繼續追隨「圍和」（congagement）這種既「圍堵」（containment）又「交往」（engagement）的政策。

但一些印度學者和媒體則預測，拜登當選後將影響美國政府與莫迪政府的關係，因為莫迪與川普交情甚篤，川普對莫迪執政期間發生穆斯林遭殺害與迫害、記者與人權及社會運動家遭到恐嚇、殺害甚至被捕，都不發一語；反而是拜登所屬的民主黨，對印度的人權等問題多次提出批評。

不過，印度外交部次長席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）和外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）先後強調，印度與美國的關係是建立在美國兩黨支持的基礎上，美國總統大選的結果不會影響印美關係。（編輯：林憬屏）1091108

(中央社)