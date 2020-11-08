民主黨總候選人拜登贏得美國總統大選，將入主白宮，英媒引述消息人士透露，現任總統川普相當憤怒，就算包括要求重新驗票等司法戰全部輸了，他也不會接受自己敗選的事實，甚至拒絕出席1月拜登的就職典禮，他私底下稱拜登是「假總統」。

川普不認輸了大選，誓言提起訴訟。

拜登接連拿下賓州20選舉人票、內華達州6張選舉人票，以290票對上川普的214票懸殊差距順利入主白宮，他已在稍早發表全國演說宣布勝選。

儘管川普要靠司法戰翻盤大選結果的希望渺茫，英國《每日郵報》（Daily Mail）7日引述白宮消息人士的說法指出，就算搖擺州的司法戰都輸了，他永遠也不會接受自己敗選的事實。

消息人士描述，拜登勝選消息出爐後，川普躲在白宮數小時，內部人士描述現在白宮西廂的氣氛「相當躁動」、令人不愉快，一些員工還必須點上玫瑰香味的蠟燭來軟化氣氛，以及藉此蓋住川普及幕僚叫來的速食外賣味道。

消息人士說，川普最親近的幕僚及兒子們正在給他建議，但沒有膽敢提到他敗選的事、以及需要考慮後續事宜，因為川普從來沒有想過選舉過後的事，他認為自己只是運氣差了點。

「現在他已經打定主意，要創造選舉詐欺、因此拜登並不合法的論述，他相信從他上任的第一天開始，就有針對他的陰謀論，包括俄羅斯介入上次大選、假彈劾案，以及現在的假選舉。」

消息人士說，川普現在身邊圍繞著他的家人及一支律師軍團，而且他一直在講電話，「他現在處於戰鬥狀態，而且稱拜登是假總統，還說他不會在1月20日就職典禮上出現，因為那將是對民主的侮辱。」

報導說，一直到川普出門打小白球為止，在那之前他都在白宮的私人住所及橢圓形辦公室之間穿梭，他對於沒有重量級共和黨人為他辯護選舉詐欺一事感到憤怒。

不過美國有線電視新聞網（CNN）引述2名消息人士指出，川普女婿庫許納（Jared Kushner）已經和川普商討承認敗選一事。

另據英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，一名匿名白宮官員表示，川普將會接受「自由且公平選舉的結果」，他還補充，川普政府正在遵循所有有關政府過渡的規定。

目前白宮內仍有超過400名員工，不過《每日郵報》指出，員工出走潮已經開始，他的最高層級非裔幕僚史密斯（Ja'Ron Smith）已在6日辭職。

(中時新聞網)