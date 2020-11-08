前總統馬英九近日表示，希望給蔡總統建議，促成「蔡習會」，只要雙方見面，和平穩定就會來，民進黨的「聯美抗陸」不足以保證台灣安全。行政院長蘇貞昌回應，馬英九應該醒醒，看看中國怎麼騙香港，綠委陳亭妃、許智傑說，如果馬不是舔共，什麼才是舔共？

馬英九指出，自己的兩岸在政治上要謀和的主張，常被罵為「舔共」，但大家可以去看看「馬習會開了，我舔過他一下沒有？」也笑言說對舔共從來沒興趣。

蘇貞昌表示，馬英九老是看不清楚，中國對於「九二共識」早已定調，就是「一國兩制」，就是「一個中國」。看看香港，中國是怎麼用一國兩制騙他們，中國是怎麼樣違反承諾，如今香港人是如何為追求民主自由、堅持原有的社會開放進步而努力、受迫害；再看新疆、再看西藏們台灣人怎麼會放棄，生活在這一個自由、民主的天地，有國家的主權。

蘇貞昌說，馬英九是當過總統的人，現在又享受國人提供的優異待遇，應好好地和主流民意站在一起，如果有能耐的話就去改變中國，不要還要用這種根本不存在的，也被中國所定調所謂的「九二共識」、「一國兩制」，這種「一個中國」要來迷惑人民，人民早已在他5年前所謂「馬習會」後，讓國民黨下台了，5年後的馬英九別再念念不忘，應該醒醒。

陳亭妃表示，5年前的馬習會時，馬英九一昧對中國委曲求全，看不出立場到底在哪裡，且只敢講九二共識，尊崇「一個中國」，不敢講「各自表述」，當時記者會也是由中國國台辦主任召開，但是馬英九卻堅持自己要召開，所以已經產生不對等。

許智傑表示，馬英九還停留在馬習會的舊夢中，習近平已經定位一國兩制的台灣方案，何來的平起平坐？馬英九還是執迷不悟，這不是舔共！什麼才是舔共呢？

(中時 )