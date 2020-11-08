美國總統大選揭曉，民主黨拜登以290張選舉人票擊敗擊敗共和黨現任總統川普，由於川普屢次嗆大陸，民進黨被國民黨質疑押寶川普，如今拜登當選，各黨人士皆紛紛祝賀。民進黨前代理黨主席、基隆市長林右昌8日在臉書PO出訪美的照片表示，美國大選順利落幕，不是政黨或個人的成功，而是民主自由價值的勝利，God bless democracy！

「首先，我要恭喜美國人民，透過民主程序順利地選出總統，我們因為有著共同價值而與有榮焉！」林右昌說，他2019年剛卸下民進黨代理主席一職，旋及應邀赴美訪問，拜訪了美國國安會、國務院、美國企業研究院（AEI），以及2049計畫研究所（Project 2019 Institute）等智庫。

他說，在閉門會議中，不但與美方就當前及未來國際情勢與美中台關係交換了許多意見，更深刻體認到從1990年代全球化浪潮後，世界格局已面臨再一次劇烈轉變的關鍵時刻。

林右昌指出，他在美國智庫全球台灣研究中心（GTI）發表「台灣：印太自由民主之錨」的演說，當時就特別呼籲，台灣就是美國印太戰略最重要的支點之一，但卻是最危險的那一點，未來只有台灣鞏固，印太的穩定才能鞏固，這樣的觀點，在今年得到了最明確的驗證。

他強調，2020年以來中美之間升高對峙，台海關係緊張，有些人說台灣是被迫在美中之間選邊站，但他相信台灣人民並不是在美中之間選擇，而是更清楚地在集權專制與民主自由之間，確認台灣所以存在與堅守的價值，不是選擇哪一邊，而是選擇自己所信。

最後，他說，他站在費城獨立廣場的自由鐘之前，慶幸自己生長在一個自由民主的時代，出生在一個自由民主的台灣，God bless democracy！

(中時 )