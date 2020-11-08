以《幸福城市》拿下金馬最佳女配角獎的女星丁寧，每每在紅毯現身都超級性感火辣，完全看不出來她已50歲、是3個孩子的媽，最近她在節目中分享婚後家庭生活，透露婆婆因罹患憂鬱症而情緒起伏大，不過夫妻倆一年才帶孩子飛美國探望婆婆一次，本以為會相安無事，直到某次目睹婆婆痛罵2歲多的女兒「妳這該死的小孩」，讓丁寧感到受傷而落淚，而洋尪做出的應對，讓她盛讚「好MAN」。

丁寧與洋人老公Matthew結婚後，一家5口定居台灣，她最近作客《醫師好辣》節目，分享婚後生活，認為世上只有夫妻問題而沒有婆媳問題，因為如果媳婦跟婆婆產生摩擦，老公理應在兩人中間將問題處理掉，坦言「畢竟我們跟婆婆不熟，相處時間也不多」，透露夫妻倆每年都會帶孩子回去探望婆婆，但婆婆罹患憂鬱症，病情反覆，因此她多半會避免觸動對方的情緒，婆婆說什麼，丁寧都是順應點頭。

而婆婆有一點很奇特，就是只憎恨人類，但很相信動物，婆婆的農場有很多雞鴨牛羊，但她都當寵物養，不能變賣宰殺，結果某年冬天，婆婆讓全部鴨子進廚房取暖，2歲的女兒Audrey好奇去逗弄鴨子，被婆婆大罵：「不要碰鴨子！妳這該死的小孩」，丁寧趕緊制止並露出笑臉安撫女兒，但小孩仍繼續碰，婆婆此時失控，抓住Audrey的手怒斥：「從今天開始，我不要在美國看到妳！」。

丁寧看到女兒遭到婆婆這樣對待，無法再裝平靜，當下就哭了，並趕快抱女兒回房，這一幕被小姑看見，不久後老公就來關心事情發生的始末，丁寧稍微說明了一下，但說：「你不要去問她(婆婆)任何事，她是一個病人」，表示不想因此造成他們母子的問題。

但老公仍是去找了自己的媽媽，但沒有發怒，而是冷靜地說：「媽媽，我非常愛妳，也非常尊重妳，但我也愛我的老婆孩子，如果妳以後再用這種方式跟口氣對他們說話，我會非常非常生氣」，丁寧表示，霎那間覺得「我老公好MAN」，也因為老公這樣處理事情，讓她甘願每年都去探望婆婆，哪怕可能去了卻哪都不能去、整個月都當廢人也無所謂，丁寧以此呼籲男性們，表示這是男人應該做的事，「站在兩個女人中間處理這些問題」，畢竟身為媳婦，怎麼好意思說這些話？「我們期許愛我們的男人能做到這件事」。

(中時新聞網)