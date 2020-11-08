什麼都能聯名、什麼都不奇怪！

據2019年的資料，臺灣便利商店密集度全球第二，僅次於韓國，便利商店無疑是許多臺灣人的好朋友，更有不少人三餐都在便利商店解決，方便又快速。

近期超商與各式品牌跨界合作，開發創意料理，從點心、飲品、鮮食，什麼都能聯名，讓人可以在超商就吃到燒肉店、飲料店、餐廳的滋味，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來看2020下半年有哪些網友熱議的超商聯名品牌吧。

第十名：7-ELEVENX牛角日本燒肉

7-ELEVEN與日本人氣燒肉品牌「牛角」合作推出「牛角燒肉便當」，選用近3mm厚的美國雪花搭配牛角秘製醬汁，營造出燒肉的風味與香氣，在超商就能體驗燒肉店的感覺，吸引不少網友購買嚐鮮，有網友認為「燒肉有肥有瘦，口感還不賴」，還可以吃到燒肉香，不過有網友提醒份量偏少，「適合不想吃太多又想吃肉的人」。

第九名：7-ELEVENX阜杭豆漿

臺北早餐店「阜杭豆漿」因擁有超高人氣，時常可以看到大排長龍的景象，這次與7-ELEVEN合作推出「阜杭豆漿經典飯糰」，由於是阜杭豆漿首次與超商聯名，引起許多網友好奇，有網友大讚好吃「米飯軟硬剛好」、「好吃又多料」，不過也有網友認為阜杭豆漿的「燒餅」才是經典，敲碗希望推出聯名燒餅。

第八名：7-ELEVENX老虎堂

7-ELEVEN與甜品品牌「老虎堂」在下半年推出多款聯名商品，包含「黑糖厚奶波霸塔」、「伯爵奶茶泡芙」、「紅茶拿鐵戚風蛋糕」、「黑糖厚奶蛋糕捲」等點心，其中伯爵奶茶泡芙因為有爆漿餡料與濃郁茶香，是許多網友的推薦商品，另外也有網友覺得黑糖厚奶波霸塔可以吃到珍珠口感，也值得嘗試。

第七名：7-ELEVENX鼎泰豐

7-ELEVEN與名店鼎泰豐合作推出「流沙包」、「鮮肉大包」、「紅油抄手」，這是鼎泰豐第一次將冷凍食品鋪進超商實體通路販售，引起網友熱議，其中網友特別推薦紅油抄手，因為「醬汁」相當美味。由於限定門市、限量販售，所以也有網友建議先打電話問門市是否有貨，以免白跑一趟。

第六名：全家便利商店X臺鐵

﻿擁有「被火車耽誤的便當店」暱稱的臺鐵，這次與全家便利商店合作，推出多款懷舊系鮮食「排骨肉蛋吐司」、「經典滷排飯卷」、「滷肉排骨飯」、「經典滷大排」等，其中網友特別推薦排骨肉蛋吐司，扎實的肉排搭配奶油土司、歐姆蛋，再加上獨特的醬汁，甜甜鹹鹹及濕軟的口感頗受好評。

第五名：7-ELEVENX王品

7-ELEVEN與王品集團「Su/food」合作推出「外送店取」餐盒服務，主打健康餐盒，共有4種口味：「爐烤牛肉」、「香煎鮭魚」、「嫩烤豬里肌」、「嫩煎雞胸」，因為料理都是當天現做，消費者須先在前一天中午先到ibon機臺預訂，隔天再到門市取餐，新穎的銷售模式引起網友的好奇心，不過目前全臺只有臺北道生門市有此服務，想吃的人要特別注意。

第四名：7-ELEVENX飛燕牌煉乳

飛燕牌煉乳是許多人的童年滋味，這次與7-ELEVEN合作推出「飛燕煉乳炸銀絲卷」，雖然是用微波加熱，但仍能吃到酥炸口感，切成三等份的炸銀絲卷份量十足，直接附上一整包飛燕煉乳，扎實份量受到不少網友歡迎。原本只限定在中南部門市才有，推出後反應熱烈，現在全臺都能找到這款聯名商品。

第三名：全家便利商店X森永牛奶糖

﻿全家便利商店與森永牛奶糖聯名，把經典牛奶糖變成「牛奶糖拿鐵」、「牛奶糖海鹽滿餡麵包」、「奶糖脆皮泡芙」等，其中森永牛奶糖奶茶還有加料「魔奇」（黑糖麻糬），Q彈的口感引起網友熱議。聯名商品整體甜度較高，許多喜歡吃甜的網友表示「正合我這個螞蟻人」、「對螞蟻人來說很欠喝」。

第二名：全家便利商店X珍煮丹

全家便利商店與人氣手搖飲珍煮丹，在下半年推出多款「黑糖系」聯名商品，包含「珍煮丹黑糖饅頭」、「珍煮丹黑糖包」、「珍煮丹黑糖奶茶」等，濃郁焦香味與會牽絲的內餡吸引不少網友討論。隨著天氣轉涼，近期也開發了珍煮丹黑糖奶茶熱飲，讓奶茶控享受溫暖的美味。

第一名：全家便利商店X鼎泰豐

7-ELEVEN與鼎泰豐聯名合作後，全家便利商店也和鼎泰豐推出聯名鮮食，包含「雞肉香辣醬炒麵」、「雞肉香辣醬烤飯糰」等，特別是「香腸香辣醬黃金蛋炒飯」因醬料獨特、一碗熱量破千，引起許多網友討論，不過最近也有網友發現，該炒飯的熱量已下降到800多大卡，推測產品份量可能有進行調整。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月01日至2020年11月05日。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平臺、討論區及部落格等，針對討論『超商聯名美食』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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(中時新聞網)