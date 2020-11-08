美國總統大選最終由拜登打敗川普，民進黨立委王定宇8日表示，目前台美關係是40年來最好的狀況，並不會因為拜登當選有所改變，因此若是國民黨、藍粉等，一直攻擊民進黨押錯寶，恐怕也只是空歡喜一場，並呼籲國民黨不幫忙就算了，但不要搗蛋。

王定宇表示，事實上，台灣跟美國的關係是跨黨派的，過去4年美國通過友台法案、或是軍售案，都是經過美國國會、跨黨派的支持，這次大選後，國會的結構並沒有變化。

不過，王定宇也分析，不同的總統，雖然目標相同，但執行的方式未必一樣，比方說：參與國際社會組織、印太地區戰略、中美貿易戰等，拜登或許處理方式會些許不同。至於重要內閣成員、重要官員的任命，人事大概要半年才會定案，台灣應持續觀察。

王定宇稱，美國與台灣擁有重要的外交關係，目前雙方也都有不錯的外交成果，基本上美中貿易、區域主權衝突，大架構下是不會有變化的。王定宇說，在經貿及戰略上，拜登採取多邊主義，與川普的雙邊主義不同，這部分也要持續觀察，但王定宇肯定，台美關係目前是40年來最好的狀態，這點不會改變。

不過，王定宇也說，至於國民黨的要角權貴、川黑、藍粉等，持續攻擊民進黨押錯寶，王定宇稱，民進黨對於台美關係經營，從來就沒有押寶，對美國關係經營是跨黨派的，這些酸言酸語的人，只不過是恨不得台美關係搞砸掉，除了心態相當要不得，也稱國民黨不幫忙就算了，但別來搗蛋。

(中時 )