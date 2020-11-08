【現場直播】今增4境外移入 中央疫情指揮中心召開臨時記者會｜2020.11.8

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增4例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例(案575至578)，分別自印尼及菲律賓入境。

指揮中心指出，案575及案576均為印尼籍女性，年齡介於30多歲至40多歲，今(2020)年10月24日搭乘同一班機來臺工作，11月6日檢疫期滿前進行採檢，皆檢出陽性並於今日確診，目前住院隔離中。2名個案來臺迄今均無症狀，且集中檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

指揮中心表示，案577為菲律賓籍20多歲男性，10月16日來臺工作，入境迄今無症狀，10月29日檢疫期滿前採檢結果為陰性。個案於10月31日檢疫期滿後，至防疫旅館進行自主健康管理，並由仲介安排於11月5日至醫院自費採檢，於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位已掌握個案接觸者共36人，其中30人為同班機接觸者、2人為專車司機，列為自主健康管理，4人為專車同車乘客，列為居家隔離。

指揮中心指出，案578為菲律賓籍10多歲男性，10月25日來臺就學，入境迄今無症狀，11月7日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診，目前住院隔離中；其餘16名同車學生檢疫期滿前採檢結果均為陰性。由於個案來臺集中檢疫期間接觸人員均有適當防護，因此無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計103,897例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含102,269例排除)，其中577例確診，分別為485例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、524人解除隔離、46人住院隔離中。

(中時新聞網)