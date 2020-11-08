雙11購物節來臨，隨11月11日即將到來，本週將是各大電商平台的主戰場。網路家庭（8044）執行長蔡凱文表示，今年是網家啟動歷年規模最大的跨界結盟，攜手業者包括電信、百貨、餐飲、人文展覽等場域，將戰線延伸至線下，預期今年雙11檔期業績將翻倍成長，並突破去年同期表現，將為第四季營運帶來強勁貢獻。

網家集團行銷中心總監鍾紫瑋表示，今年平台上的新客年增率達七成，每個月不重複訪客也達1,197萬人次，來自行動端的佔比約七成。年輕族群明顯增加，35歲以下的消費者佔五成，女性消費者則占65％。客單價約為3,200元。此外，除了雙北以外，來自台南、台中兩地的客群增加，親子客也較過去增加許多。

迎戰今年雙11，網家積極佈局O2O虛實整合策略，蔡凱文表示，今年跨界合作電信、百貨、人文展覽、速食、餐飲等多元通路夥伴，包括中華電信、Global Mall中和環球購物中心、故宮、麥當勞等異業合作夥伴，打造歷年規模最大、橫跨產業範圍最廣的實體活動，將網家的電商資源以及經驗帶到線下實體。

迎戰今年雙11檔期，蔡凱文表示，目前物流倉庫已滿，接下來將動態調整，今年配合的物流業者也已提升至15家，倉庫部分也將透過智慧揀貨提高效率。以目前來看，PChome首波進駐Global Mall中和環球購物中心實體快閃櫃位，集結美妝、美食類八大知名品牌，更藉百貨周年慶拉抬銷售、加乘雙11檔期效益，更刺激品牌業績與銷量大幅成長。

網家今年也在11月6日～8日連續三天於華山文化創意產業園區盛大登場「絕不退讓聚落」主村，連續三天舉辦三場風格主題之夜，包括11/6「Dancing脫單之夜」、11/7「星空電影院」、以及11/8「Switch遊戲趴」，11/10則將連續第四年舉辦演唱會，邀請蕭敬騰、陶晶瑩、周湯豪、吳青峰等藝人接連開唱，衝刺雙11業績。

(工商 )