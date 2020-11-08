吳青峰16葉演唱會最終場8日在Legacy舉行，他昨（7日）晚演唱〈三個愛人〉時，原唱方瑞娥現身合唱，引發觀眾尖叫連連，方瑞娥唱畢笑說：「是不是小吳最可愛，這麼多觀眾都為你瘋狂，母湯啦。」吳青峰回敬：「都怪『小甜甜布蘭娥』太妖嬌，腰束奶澎卡撐硬扣扣！」讓方瑞娥大笑不止，直說：「大家不要太衝動！」兩人默契十足，吳青峰表示兩人說不定可以一起主持節目，方瑞娥則妙回：「你全身都是氣質、又會寫詞又會作曲，還空靈創作到另一個世界寫〈太空人〉跟〈太空船〉，主持節目太浪費啦！」

吳青峰10年前曾在計程車上聽到一首台語歌，覺得旋律非常悲傷但歌詞很有趣味，於是上網找到〈三個愛人〉並買下專輯，後來他千方百計「肉搜」方瑞娥，把她請到演唱會，他爽到引用歌詞：「這陣感覺哪會這僥擺！」接著表示：「今天大概是我這輩子講最多台語的一天。」

〈三個愛人〉歌詞描述女主角遇到3個帥哥，無法抉擇之餘，決定和三人好好互相了解，歌詞寫道：「三個帥哥作一擺，叫阮接受伊的愛，較早煩惱花開無人採，這陣感覺哪會這僥擺？」最妙的是，3位男主角中有位「小吳」，有人緣最可愛，吳青峰演唱時直接被「對號入座」當成小吳，還有觀眾把寫給他的信裝進紅包袋，讓他驚呼：「沒想到我的場子也可以收到紅包！」

吳青峰當初為了重返初心，決定在Legacy開唱16場，但受疫情影響、節目型態調整，無法像當初規劃般輕鬆吃喝，和想像中不同，也讓他感到壓力頗大。「但其實16葉演唱會每天都有意料之外的發展，演出非常『有機』，就像〈三個愛人〉，每一天的故事後來會長成什麼樣子，都是原本想不到的。若是當初沒有做出這麼發瘋的決定，我也不會更理解這件事情。」

而他在16葉演唱會前，已事先彩排了5天，加上兩場雲門演出，形同在一個月之內連唱23場，相當耗費體力，也證明了吳青峰金曲歌王的實力，而他也因為現場觀眾的熱情、近距離互動，隨著演出邁向終點，卻越來越捨不得告別Legacy。「16葉演唱會」圓滿結束之後，吳青峰將於11月14日、15日兩天接力舉行《上下冊》雲門劇場演出，結合劇場表演，以跨界藝術形式一饗觀眾，也宣告第二張個人專輯《冊葉一：一與一》將於11月13日正式發行。

吳青峰7日在演唱會上，與方瑞娥合唱〈三個愛人〉。（環球音樂提供）

吳青峰7日在演唱會上，與方瑞娥合唱〈三個愛人〉。（環球音樂提供）

(中時 )