近日行政院長蘇貞昌表態反對蔡習會，但過去蔡英文總統曾說「蔡習會滿誘惑的」，也強調不排除兩岸對話，而蘇貞昌的說法也被質疑是否逾越職權。蘇貞昌今日強調，自己和總統彼此瞭解，也有最好的默契。

蔡總統去年曾提及「蔡習會聽起來滿誘惑的」，前總統馬英九近日表示，希望給蔡總統建議，促成「蔡習會」，只要雙方見面，和平穩定就會來，民進黨的「聯美抗陸」不足以保證台灣安全。

蘇貞昌表示，蔡總統在國慶演說中，已明白地希望習近平能如他所公開宣示中國不霸權等等，也表示台灣在平等、互惠、互相尊重的情形下，都不放棄任何努力；但要設有前提，所謂一個中國，所謂台灣是中國的，這絕大部分台灣人民都不能接受。

馬英九質疑，兩岸政策是總統的職權，行政院長公開評論，已逾越分際。蘇貞昌回應，作為總統任命的行政院長，自己和總統彼此了解，對於維護台灣的主權跟國人的安全，讓台灣在世界有一席之地，讓人民不但能一起對抗疫情，而且能夠在世界、經濟繼續成長，讓人民安居樂業，相信這都是總統的信念，也是總統交代，自己也會努力，而且彼此都有最好的默契。

綠委許智傑表示，時空背景不同，因應對策當然不同，軍機繞台，打壓香港，世界反彈，現在不是蔡習會的時機，甚至會被誤以為台灣承認一國兩制的錯誤印象，所以蘇貞昌說的沒錯。

(中時 )