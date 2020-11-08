台中市警第三分局派遣專責警力化身「校園治安環境風水師」。（台中市警第三分局提供／張妍溱台中傳真）

馬來西亞女大生遭歹徒殺害，引發社會熱議，校園安全令人關注，台中市警方除了檢視校園周邊監視器及路燈，另與校方建立LINE群組，每日至少4班校園專責巡邏勤務，防護校園安全。

台中市警第二分局指出，日前查訪轄區各級學校共19所，包括，大學3所、高中4所、國中3所及國小9所，針對校園附近燈光昏暗處所，協請主管機關增設路燈，協助建構校園安心走廊，讓學子安心上學、平安返家。

此外，在既有巡邏路線及護童勤務外，每日額外編排至少4班校園專責巡邏勤務，提升見警率及巡邏密度，並建立「第二分局校園安全防護專區」LINE群組，讓警方與校方能充分互動溝通，掌握時效，即時反應及處理問題。

台中市警第三分局表示，轄區東、南區各級學校共20所（大學2所、高中4所、國中4所、國小10所）除派遣專責警力化身「校園治安環境風水師」，從嚴密監視保全功能，強化校園安全防護、校園周邊安全維護、建立聯繫通報機制等面向，校園全面安全檢視、零死角。

警方呼籲，民眾若發現可疑人、事、物，可立即通報警方處理，大家都成為國家未來棟樑的守護者，讓犯罪無所遁形，建構安心的校園環境。

(中時 )