8日首場富邦金興勇士籃球邀請賽，排出新竹攻城獅遭遇桃園領航猿的全本土戲碼，最受矚目的人當屬攻城獅後衛高國豪，因為他在賽前不僅跟「新台灣人」戴維斯嗆聲，就連自己松山昔日隊友孫思堯也沒放過，「別忘記上次我們對決結果！」

暫時放棄美國學業返台打球的高國豪，先前在新竹熱身賽就已引發不少球迷關注，因為他擁有強勢的進攻方式，以及看似猖狂的打球風格，讓他隨即擁有不少球迷支持，不過8日對上領航猿，高國豪內心卻有遺憾，「為何戴維斯沒打？」

「我真的很希望可以跟戴維斯對上，就算我們打的位置不一樣，我想在換防的時候，或許可以跟他當面對決，那種感覺必定很棒，」高國豪表示，「我知道自己最近成為其他球隊與裁判關注的焦點之一，但我會從中學習，讓自己越來越好。」

眼見同樣出身松山高中的學長孫思堯與學弟林正出現，高國豪似乎又忍不住自己想要嗆人的渴望，「喂！孫思堯，你還記得上次我們對決的結果吧。假如今天我們又在場上碰到，你要小心又被我過人了。」弄到孫思堯頓時不知怎麼回答。

不過孫思堯隨即展現「學長」該有的威嚴，「好呀，你假如跟我又對上，且想要過我的話，那我的手肘可能就會舉得比較高一點的位置，你要小心一點啊！」兩人頓時就在場上互瞪，也讓人搞不清楚到底是在開玩笑，還是相當認真的互嗆。

(中時 )