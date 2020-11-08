美國總統川普美東時間7日上午在推特發文表示「我贏得了這場選舉，贏了很多！」，當時選舉結果仍未定，此文一出引發熱議。大陸官媒《人民日報》在推特轉發這則貼文，並表示「HaHa」，在引起網民關注後，這則轉帖已被撤下。

2020年美國總統大選的當選者揭曉，民主黨拜登將入主白宮。不過，稍早前，共和黨的總統候選人川普美東時間7日上午10時36分在推特發文表示，「我贏得了這場選舉，贏了很多！」

該篇貼文還被推特標註警語「貼文發布時，官方來源還未宣布選舉結果」。

綜合外媒和港媒報導，《人民日報》的官方英文推特帳號在不到1個小時內就轉發了川普這則帖文，並配上「HaHa」的文字和一個哭笑不得的表情符號，引發網民關注。

未料，這篇貼文不久則無法顯示，疑似是被《人民日報》撤下。

《美國之音》報導稱，雖然大陸尚未對拜登當選的消息作正式回應，但官方的《人民日報》作出「HaHa」的回應，並配以有嘲笑意味的表情符號。

美媒《商業內幕》（Business Insider）則就此指出，川普任內的中美關係跌宕，尤其是川普發起針對中國的貿易戰最受矚目，他還將矛頭指向了中國的社交媒體TikTok、WeChat，甚至還將美國的新冠肺炎疫情歸責中國，還時常冠以「中國病毒」的稱呼。

(旺報 )