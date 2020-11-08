美國大選態勢逐漸明朗，蔡總統今日透過Twitter發文，祝賀民主黨總統參選人拜登當選。行政院長蘇貞昌表示，相信台美關係在兩國總統領導下，會越來越好。

蘇貞昌首先對剛當選的美國總統拜登及副總統賀錦麗女士表達祝福，並指出美國人民又一次完成一個民主的進程。台灣則在蔡總統領導下，雙方有非常好的台美關係，在今年初蔡總統當選連任的時候，拜登也特別透過Twitter致電祝賀蔡總統連任。

蘇貞昌說，近年在蔡總統領導下，美國政府、美國國會不分黨派，跟台灣的關係大有進展，無論是通過友台法案，或是對台軍售、貿易額都大大地增加，在2019年，台美之間的貿易額達到2兆4300多億，而美國在台灣的投資也高達7000多億。

蘇貞昌表示，台美有共同的民主價值、堅持，對區域也堅持要和平穩定，兩國之間有這麼深的長年友誼，又有這麼大的經貿、各方面的關係，相信未來美國在拜登的領導下，一定會更加重視台美關係，也希望台美關係有大的躍進，對雙方無論是國家或人民，都是大大的、最好的開展。

至於拜登上任後，台灣是否有信心推薦簽署雙邊貿易協定(BTA)，蘇貞昌回應，大家也看到因為台灣防疫成功，以及紓困振興有效，是全世界極少數，現在人民能夠正常生活、互動往來，又是全世界極少數經濟正成長的國家，更是亞洲四小龍第一名。

蘇貞昌表示，近來美國的衛生部長、國務次卿都先後到台灣，而美國也在各種場合為台灣發聲，未來兩國之間的各方面一定會再努力往前進展。至於貿易的關係，因為兩國貿易有非常大的利害、大家一起的共同價值，所以應該會再往這方面做更大進展的努力。

(中時 )