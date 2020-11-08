秋冬是泡湯好時候，花蓮縣府為鼓勵遊客來花蓮享受溫泉之旅，今年首度舉辦為期一個月的「2020花蓮太平洋溫泉季」，11月21日起將在瑞穗與安通溫泉區設置璀璨燈海，打造夜間漫步景點，並規劃溫泉專車，帶領遊客體驗在地特色；此外，縣府更破天荒祭出「住宿抽汽車」活動，民眾只要在溫泉區附近住宿，就有機會將汽車開回家！

花蓮溫泉多集中在瑞穗鄉與玉里安通，各有特色，花蓮縣府觀光處代理處長張志翔表示，兩溫泉區具豐富觀光資源，民眾泡湯之餘適合深度旅遊，因此搭配「溫泉專車」，舉辦首屆「2020花蓮太平洋溫泉季」。

此次溫泉季以「英雄美人．雙泉奇浴」為主軸，張志翔介紹，「瑞穗溫泉」是全台唯一碳酸鹽泉，有黃金之湯美名，亦稱「生男之泉」、「英雄湯」；「安通溫泉」為弱鹼性硫酸鹽泉，浸泡後皮膚滑潤，又稱「美人湯」，喜愛泡湯旅人可一次體驗「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」兩大名湯。

張志翔提到，瑞穗展區於「瑞祥溫泉公園」，現場將利用夢幻粉色櫻花樹燈及金黃稻穗燈飾，搭配朦朧水霧，彷彿置身日本三大名泉之一「有馬溫泉」；安通展區則是將浪漫樹燈、陸上水舞帶進「安通溫泉飯店」。

花縣府迎接溫泉季，加碼「住宿抽汽車」活動，11月21日起至12月17日止，民眾在光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉、富里鄉、卓溪鄉、玉里鎮等合法旅宿業住宿，上網登錄發票憑證，即可參加抽獎，且住一晚抽一次，最大獎項含汽車及iPhone12。

此外，名字有「英」、「雄」、「美」、「人」、「瑞」、「穗」、「安」、「通」其中一字的遊客，在溫泉展區現場拍照上傳個人臉書，或於22間合作溫泉旅宿著日式半纏與裝置藝術英雄美人鴨合照，即可獲得精美限量好禮。

(中時 )