前台北地檢署陳姓法警，今年3月間利用值勤機會進入法警室，偷走北檢辦保處保管民眾遺失的216張證件後，上網兜售，被警方網路巡邏發現逮捕。台北地院依竊盜罪判陳男徒刑6月，可上訴。

檢方調查，陳男自2011年1月1日起在台北地檢署任職法警，今年3月初，陳男見北檢法警室辦保處座位右邊第4個抽屜內，存放大批案件當事人遺留證件，均屬2014年以前遺失，已放置甚久而無人領回，起意偷竊。

今年3月9日上午7、8時，陳男因當日白天有新案備勤之職務，需要在法警室內待命，利用職務機會進入法警室，動手竊取辦保處抽屜內的民眾遺失身分證、護照、健保卡、汽機車駕照等證件共216張。

陳男得手後，在3月13日上網至「UT網際空間／成人聊天室」，以暱稱「賣證件」為名，刊登「1W／張。身分證。非偽造」廣告，兜售證件，事後警方因偵辦詐騙集團案件，執行網路巡邏時發現，遂喬裝買家邀約陳男面交取證件。

警方3月19日下午6時20分，在北市萬華區西寧南路、永福街口逮捕陳男，並當場自陳身上查扣216張各式身分證件。警方清查後，赫然發現陳是北檢法警，依法將陳移送北檢偵辦，北檢因「自己人」涉及刑事不法，特別指派檢肅黑金專組主任檢察官偵辦，並依法起訴陳。

北院審理時，陳男認罪，法官認為陳男身為公務員，假借職務上之機會，故意犯竊盜罪，依法應加重其刑，判處陳男有期徒刑6月。

(中時 )