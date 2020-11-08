活動吸引近萬新住民參加。(李俊淇攝)

活動現場有各式體驗活動，許多民眾報名參加。(李俊淇攝)

新北市政府今（8）日在新莊運動公園辦理新住民家庭親子日，近萬人齊聚一堂，活動現場更邀請來邦交國史瓦帝尼王國皇室郡主、大使夫人及聖露西亞大使，新北市長侯友宜在致詞上，除了公布推出新住民生活手冊六國語言版，更承諾要讓新住民在新北市也能安居樂業，過上幸福好日子。

侯友宜表示，新北市新住民人口為全國之冠，有11萬的新住民再加上所生的子女，總數達到15萬，新北市的多元文化讓他們能在這裡安居樂業，所以特別舉辨家庭親日，用異國料理的美食及文化的傳習讓他們能夠盡快融入。

侯接著說，更推動好日子愛心大平台新住民關懷計畫，居住本市新住民結婚後首次入境6個月內未加入健保，遇疾病意外就醫時提供立即扶助。並以新住民需求出發設計「新住民生活手冊六語版」，及舉辦新住民季系列活動，要讓新住民在新北市住得安心、行得方便、工作受保障，也能享受家庭親子生活。

「新住民生活手冊六語版」包含中、英、越、印、泰、緬語，這份便民手冊設計了近70個最常見且簡單易懂的生活化問答，分為「國籍歸化與一站式服務、教育學習、勞工權益、社會福利、醫療保健、交通服務、警政安全」等7項主題，讓新住民秒懂相關權益，12月將發送6000份至新北市各戶所及市府國際多元服務櫃檯，新住民也可從網站取得電子書，只要用手機就可以輕鬆掌握自身權益。

活動現場提供逾百道新住民家鄉美食，如泰國美食女婿蛋、印尼爆漿椰絲球、柬式三明治、紅麴海苔飯捲等，讓新住民朋友不需出國就能回味道地家鄉美食，並結合客家局及原民局，讓民眾品嘗客家粢粑、原民麻糬等各族群美食，讓市民對多元文化有更多的理解、尊重與欣賞。

(中時 )