美國總統大選結果出爐，由民主黨候選人拜登勝出，蔡英文以今年初拜登透過推特向她祝賀當選的同樣方式，在推特上向拜登表達祝賀之意，不過4年前川普當選，蔡英文是親自打電話向川普本人祝賀，兩人通話10多分鐘，祝賀規格不同，也引起網友的熱議。

蔡英文今天在推特貼上今年初拜登的祝賀推文表示，「現在輪到我祝賀拜登與賀錦麗當選總統和副總統，建立雙方關係的價值非常堅實， 我期待共同努力以增進我們的友誼，並為國際社會做出貢獻」。

上屆川普當選時，2016年12月2日，我國總統蔡英文從台灣親自打電話給川普祝賀當選，通話歷時10多分鐘，雙方針對政治、經濟、安全及亞洲印太區域情勢交換意見，川普並多次於網站及推特發表看法，這是美國候任總統首次與中華民國總統直接進行通話，還在國際上引發熱議。

不過大陸外交部隨即表示，此行為不會改變美國政府多年來奉行的一個中國政策。美國白宮也重申「一個中國」政策，當時還未卸任與拜登同為民主黨的美國總統歐巴馬表示，此舉可能造成中美關係的全面破裂並引起衝突，建議川普在執行全面性的外交政策時應更有系統、更經思慮及更符合國際慣例。

網友在PTT貼文指出「蔡英文發推特祝賀拜登，這等級真的說不上高，4年前蔡英文是打電話給川普本人祝賀，4年之後改用推文，這就跟祭祖一樣，東西擺出來，香點了拜過了，祖先有沒有收到不知道，總之是盡了心意」。

黨政高層則強調，拜登在今年1月台灣的總統大選後，就曾經透過推特祝賀蔡總統連任，而蔡總統520就職典禮時，拜登也曾經轉推蔡總統的推特，恭賀蔡總統開啟第二任的任期，也表示台灣蓬勃的民主，以及應對疫情的處理方式是世界的典範，也表示「美國對台灣必須保持強勁、有原則、跨黨派合力的支持」。

他說，蔡總統今天也巧妙地運用拜登1月這則推文回推祝賀當選，這樣的互動方式，也證明蔡政府跟美國跨黨派的交流與互動都相當密切。

(中時 )