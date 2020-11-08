桃園市長鄭文燦8日在桃園媽祖昇天祭擔任主祭，在連江縣副縣長王忠銘等人陪祭下舉行莊嚴肅穆的祭祀科儀。（蔡依珍攝）

桃園媽祖昇天祭8日在八德登場，桃園市長鄭文燦擔任主祭，並和神轎上香。（蔡依珍攝）

桃園媽祖昇天祭8日在八德登場，神轎會香交流，在百捆鮮紅鞭炮串助陣下熱鬧滾滾。（蔡依珍攝）

桃園媽祖昇天祭8日在八德登場，神轎會香交流，在百捆鮮紅鞭炮串助陣下熱鬧滾滾。（蔡依珍攝）

桃園媽祖昇天祭8日在八德登場，神轎會香交流，在百捆鮮紅鞭炮串助陣下熱鬧滾滾。（蔡依珍攝）

桃園媽祖昇天祭8日在八德登場，擔任主祭的桃園市長鄭文燦表示，不若台灣人3月拜媽祖，馬祖人農曆9月9日舉辦媽祖昇天祭，結合美食節，白天祭祀、晚上食福宴，透過宗教文化連結馬祖與桃園，活動也一年比一年興盛，像是今年食福宴「加碼再加碼」達227桌，10道馬祖風味菜色讓大家體驗馬祖信仰文化的特色。

鄭文燦說，媽祖是臺灣最普遍的信仰，相傳媽祖在馬祖升天得道，因此馬祖鄉親把媽祖昇天祭當成第二個過年，他提到，定居桃園的馬祖鄉親近5萬名，數量冠全國，桃園可說是馬祖鄉親的第二個故鄉，跨海在桃園舉辦昇天祭格外有意義，結合傳統信仰科儀與常民文化，拉近桃園跟馬祖兩個姐妹市的感情，同時保留屬於馬祖的歷史記憶，讓馬祖的文化、宗教以及美食在桃園落地生根。

鄭文燦指出，市府在2015年舉辦媽祖昇天祭和馬祖文化美食節，2年後將活動合併，早上昇天祭、晚上食福宴，民眾認桌踴躍，加碼還是秒殺，今年達227桌，經直播抽籤，幸運訂購者可享用繼光餅夾蛋、風味酒糟鰻魚、什錦鮮活炒魚麵、白酒蒜香鮮淡菜、碧綠芹香魚丸湯等10道馬祖風味菜色，通過宗教和美食，讓桃園與馬祖緊緊聯繫在一起。

鄭文燦讚馬祖是唯一沒有新冠肺炎確診個案的鄉鎮，擁有許多特色，不但有肅守台海和平留下的遺址如八八坑道、北海坑道以及碉堡，也有濃厚的閩東文化，像是芹壁村民宿由民宅改建，成觀光亮點，其他還有藍眼淚、大坵島梅花鹿等，適合放心旅遊，他也自詡是台灣首個把閩東文化保存下來的首長，編經費整建八德龍山寺，重現馬祖廟宇「封火山牆」建築特色。

連江縣副縣長王忠銘也跨海與會，讚已連續3年參加桃園舉辦的媽祖昇天祭，讚鄭文燦是訪問馬祖密度最高的縣市首長，對馬祖生態、宗教和政務都如數家珍，「沒認真了解不可能做到！」他也預告明年國際藝術季將在馬祖舉行，歡迎馬祖鄉親回母鄉共襄盛舉。

一年一度的媽祖昇天祭除了感念媽祖，也展現八德各宮廟與社區的活力與特色，一早的神轎會香交流，在百捆鮮紅鞭炮串助陣下熱鬧滾滾，媲美鹽水蜂炮。

(中時 )