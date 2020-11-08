疫情期間無法出國旅遊，為讓長輩解悶，弘道老人基金會日前帶長輩們「類出國」到北屯區心之芳庭園區走走逛逛，園區內以小南法風格打造建築、場景，大家拍下「不老網美、網帥」照，長輩直呼：「彷彿置身歐洲」，稱讚台中好美。

89歲劉李准阿嬤說，本身有高血壓、心臟病，阿嬤在去年底，突然心臟不適在家暈倒，加上因獨居，過了3小時才被發現送醫，情況相當危急，所幸急救後救回1命，這輩子從來沒出過國，也沒去過景觀餐廳，心情很興奮，這次出門遊玩好開心。

76歲的范玉琳阿嬤哼唱台語歌手龍千玉的「珍惜」這首歌，表示很珍惜這次出遊，就像歌詞寫的「人的生命天來惜，千萬要珍惜」，要讓大家知道，高齡長輩們也可以過得很好。

弘道老人福利基金會李若綺執行長表示，華南金控9年來，帶著員工關懷弘道的獨居弱勢長輩，有機會注意獨老心理狀況，除了定時的關懷訪視外，這股企業暖流，幫務台灣社會角落。

(中時 )