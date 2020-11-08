東日本JR- E7新幹線便當，售價350元。（台鐵局提供）

2020年第6屆鐵路便當節，將於11月13日至11月16日在台北車站大廳登場。台鐵局表示，在後防疫時代，今年仍力邀到5家日本鐵道業者及4家國內星級飯店參展。

JR東日本公司為全球規模數一數二的鐵道集團，去年創下便當開賣即完售之超高人氣，今年則以兩款「紅色E6系」及「藍色E7系」新幹線外盒包裝，內盛炸雞、通心粉沙拉等點心；職人特製的「深川飯便當」，在醬油高湯飯上頭鋪上鮮美蛤蠣肉及滷星鰻，是最道地的東京傳統漁師料理。

東武鐵道公司是日本關東地區規模最大的私鐵，「SL大樹日光埋藏金便當PREMIUM」以SL大樹號復古觀光蒸汽火車為外包裝，並用台灣在地食材完美演繹日本散壽司風味，凡在攤位消費，即有機會抽中日本限定小物。

西武鐵道公司從首屆開辦以來，不曾缺席鐵路便當節，「秩父滋味味噌豬肉飯」，外包裝是由世界級建築師妹島和世打造的新型特級電車Laview－L（Luxury Living）是奢華的生活空間、a（arrow）象徵像箭一樣的飛速行駛、view則指超大車窗外的流動風景，內盒集結滿滿的秩父風味味噌料理。

今年唯一代表日本山陰地區（島根縣、鳥取縣）來參展的一畑電車，已有100多年歷史。「島根飯糰便當」將山陰特有水產「蜆」及「吻仔魚」包入三角飯糰內，從外觀到口味均帶有地方復古與懷舊風味的便當。

近鐵電車公司是日本最長的私鐵。「近鐵SHIMAKAZE BOX便當」以人氣觀光特急SHIMAKAZE列車造型為外包裝，盛裝鰻魚飯捲、炸蝦壽司和日式辣雞翅；另一款「近鐵江戶川鰻便當」內含Q彈的白飯、蒲燒入味的鰻魚，搭配清甜的玉子燒享用，品嚐絕妙平衡的風味。

因應國旅大爆發，今年也有4家國內星級酒店加入。六福萬怡酒店以旗下六福客棧特製的「盛餐盒」，嚴選嫩度適中的雙牛主菜，日式燒汁牛及避風塘牛板腱，佐以中西混搭的創意配菜。

AMBA意舍飯店推出「爐烤雲林豬肋排餐盒」，以招牌的原木燒烤料理帶出食材原始風味；天成飯店主打「嗚比Wubby鐵路便當」，融合鳴笛、車輪等形象，口味融合廣式燒臘三天王，老饕們不容錯過；萬華車站的格萊天漾飯店以輕食沙拉為主打的「舒肥嫩雞沙拉斜管麵」適合小資女孩及健身族群。

(中時 )