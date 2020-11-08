拜登勝出 陳其邁：台美互信默契不受影響 14:322020/11/08 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對美選拜登勝出，陳其邁今日表示，台美互信默契不受影響。（柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統大選激戰，最終由民主黨候選人拜登勝出。對此，高雄市長陳其邁今（8）日出席「高齡整合長期照護中心」開幕時，面對媒體詢問此次美選結果看法。他直說，蔡英文政府和共和黨、民主黨都有不錯互動，而前副總統拜登勝出，對已建立的台美互信與默契不受影響，台美關係會持續深化，朝正向發展。 (中時 ) #高雄 #市長 #陳其邁 #美國 #總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 談拜登勝選 侯友宜：台美要並肩作戰 12:262020/11/08 政治 文在寅賀拜登勝選 韓外長訪美行程受矚 13:082020/11/08 國際 拜登逆轉狂勝刷新歐巴馬紀錄 網：川普的秘密武器太神威了 10:402020/11/08 政治 川普未承認敗選 蔡英文、外交部推特發文祝賀拜登當選 08:412020/11/08 政治 選輸氣瘋了 傳川普不要出席拜登就職典禮 13:212020/11/08 國際 美國大選拜登勝出 蘇貞昌：相信台美關係愈來愈好 11:522020/11/08 政治 蔡英文今召集國安首長開會 與美跨黨派互動密切 13:122020/11/08 政治 民眾黨立委祝賀拜登當選 張其祿：民進黨選前押寶失準 12:332020/11/08 政治 美媒宣布拜登當選總統 LBJ第一時間PO一張照酸爆川普 00:452020/11/08 國際 獲民意授權 拜登稱將贏得大選 04:102020/11/08 國際大事 政治熱門新聞 拜登當選後這現象 他失眠驚呼：這不可怕嗎？ - 政治 蔡英文與川普大選 孫大千曝5驚人巧合 - 政治 出乎意料 拜登若登大位 沈富雄爆民進黨政府下一步 - 政治 2020台灣年度政治人物排行出爐 第一名會讓韓粉瘋狂 - 政治 韓國瑜接班人出現了？藍議長爆出2022高雄市長頭號戰將 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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