美國總統大選激戰，最終由民主黨候選人拜登勝出。對此，高雄市長陳其邁今（8）日出席「高齡整合長期照護中心」開幕時，面對媒體詢問此次美選結果看法。他直說，蔡英文政府和共和黨、民主黨都有不錯互動，而前副總統拜登勝出，對已建立的台美互信與默契不受影響，台美關係會持續深化，朝正向發展。

(中時 )