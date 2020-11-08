淡江大學7日舉行70周年校慶，並與台灣微軟進行AI雲端戰略結盟簽約，未來將引進超過200門數位課程，結合實體課程輔導學生考取證照，幫助學生進行跨領域學習，以培育AI時代的數位人才。

淡江大學在校慶當日，由工學院舉辦AI創智學院之實境場域的啟用儀式，由校長葛煥昭、工學院院長李宗翰、台灣微軟公司總經理孫基康帶領微軟團隊，為這實境場域揭牌。

AI創智學院是淡江大學於109學年度新設立，整合校內資源，用以實整虛的課程形式，讓學生可以不限時間地點，以線上課程進行學習，另外也安排實體課程隨時提供解惑，再搭配4個實境場域內的實境考場進行考照，節省時間和金錢。

未來淡江大學AI創智學院將透過與企業產業合作方式，讓校內教師運用自身研究成果尋求雙方實務合作機會，與企業共創雙贏。

同時，葛煥昭和孫基康進行AI雲端戰略結盟簽約儀式，葛煥昭說，很高興在創校70周年校慶的日子裡，與台灣微軟結盟為AI雲端戰略夥伴，未來也會逐步與台灣微軟合作，積極培育AI人才。

孫基康表示，淡江大學是資訊業的領導品牌更是培育英才的搖籃，透過這次70周年校慶活動簽署戰略合作，期許可以透過大家的力量推動產業轉型。

(中時 )