性感女星熊熊（卓毓彤）擁有甜美臉蛋、G罩杯身材，挺過未婚懷孕、墮胎及不雅影片等風波，漸漸地回歸社群平台分享生活，近日上午難得在InstagramPO出沒濾鏡的自拍對比照，無P圖的膚質直接攤在陽光下。

隨著科技進步，手機的濾鏡功能越來越強大，只要一鍵到底，素顏的肌膚瞬間0瑕疵，連化妝都省了；熊熊8日早上透過限時動態上傳兩張照片，只見她頂著俏麗短髮，穿著黑色西裝外套，隱約露出飽滿北半球，向網友問候：「最近都很早起覺得棒，今天天氣比較冷，大家出門注意穿搭。#洋蔥式穿搭。」

值得一提的是，熊熊的兩張自拍照是關濾鏡對比圖，她透露自己完全沒有化底妝，「#多喝水早睡早起 #用對保養品 #皮膚真的會回報你」只見臉部皮膚雖然沒有用化妝品遮蓋，仍找不太出瑕疵，散發健康的光澤，引起粉絲驚呼：「皮膚太好了吧！」

事實上，這已經不是熊熊首度素顏入鏡，她曾在節目《綜藝大熱門》公開睡醒的模樣，好膚質被男網友票選為素顏女神。熊熊坦言自己睡前會搽懶人美白素顏霜，有提亮膚色、些許遮蓋黑眼圈的效果，連脖紋都會改善。

(中時新聞網)