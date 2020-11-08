教育局副局長方炳坤為期勉各位志工對家庭教育的服務熱忱，特別親臨現場，給予志工鼓勵與支持。

中市家庭教育中心首創復古風表揚活動，幸福傳遞滿滿愛！（教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市家庭教育中心8日於北海岸海鮮婚宴會館，辦理志工表揚暨聯誼活動，來自各區的志工和工作人員約計130人，齊聚一堂共同參加表揚活動。教育局副局長方炳坤為期勉各位志工對家庭教育的服務熱忱，特別親臨現場，給予志工鼓勵與支持。

志工夥伴們在台中市各地積極推動家庭教育，如辦理各種親職教育、婚姻教育及性別教育等活動，不論在於說故事、繪本帶領、桌遊帶領或是親子DIY等，或協助辦理祖父母節慶祝活動等，皆帶領親子、伴侶、祖孫們一起來學習，促進家庭的和諧，讓台中市家庭教育可以發光發熱。

志工們多年來奉獻青春，奉獻時間及精力，積極推廣臺中市家庭教育，有多數志工服務滿10年甚至20年以上，志工黃小姐在服務的20幾年間服務了無數市民，許多家庭因此而更和諧，今年度榮譽退休者獲得特殊貢獻獎之殊榮。

為特別感謝志工的付出，本次中市家庭教育中心以「重返20復古趴」為主題，期能透過主題活動，一起回到青春的20歲!從進場開始，播放特別精心挑選讓志工充滿回憶的各種歌曲，如民歌時期潘安邦的「外婆的澎湖灣」、鄧麗君的「甜蜜蜜」及草蜢的「失戀陣線聯盟」等歌曲，讓大家一踏進會場，腦中湧現年輕時期滿滿回憶，回到穿著長裙，邊聽著民歌歌手唱歌，或是呼朋引伴一起穿喇叭褲跳阿哥哥畫面，活動中安排各志工隊上台表演，志工隊們無不使出渾身解數，忘我的表演復古歌曲與舞蹈表演，無不展現志工們的青春活力!

教育局表示，感謝各位志工對家庭教育支持付出與奉獻，透過志工的協助更能深入社會的各角落，讓更多家庭能得到支持。家庭教育中心未來亦持續辦理各項志工增能、培訓等活動，增進志工凝聚力，以更全面及多元推動中市家庭教育。

(中時 )