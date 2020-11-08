人與人交際偶會遇上幾次朋友失約或臨時被放鳥的情況，但其實理由不要太誇張，都不會為友誼留下太大的疙瘩。日前一位網友抱怨，她的好友聲稱爸爸患了敗血症「剩沒幾天」，所以無法赴約，事後卻發現好友是在說謊，爽約的那天人在彰化和男姓友人遊玩，讓原PO看傻眼。

一位網友在臉書社團《爆怨2公社》中分享經歷，她表示日前與大學老友相約慶祝友人寶寶滿周歲，但其中一位女性好友卻向她表達該日沒辦法赴約，理由則是友人父親罹患敗血症，且多重器官衰竭，恐怕時間只剩這幾天。原PO聞訊也趕緊關心，甚至暖心地和好友說「有需要的話我們隨時都在」。

沒想到，等到預定的聚會日時，原PO卻在好友的臉書牆面看見一位男姓標註她出遊彰化鹿港的照片，讓原PO氣到快發瘋，直接另創群組放生好友，甚至犯錯的好友還到處去問其他朋友「原PO還在生氣嗎？」。原PO氣得大罵，「重色我能理解，但我們火大的點，是拿爸爸健康生命當藉口。」

文發出後，不少網友留言討論，「拿身體狀況來開玩笑，要是我也不會原諒」、「為感情沖昏頭了吧，難免啦」、「不知道她爸發現女兒詛咒自己命危會作何感想」、「拿家人生命來扯 真的太誇張」、「不想聚會就不去，何必拿家人生命當藉口⋯太糟糕了，放生吧」、「我比較想知道如果妳沒放生她，未來的日子她還會讓哪個家人病危？」

(中時新聞網)