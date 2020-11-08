近期高雄輕軌二階復工話題爭議不斷，市府在公布2份輕軌復工最新民調，顯示有超過7成民眾支持輕軌原路線路型復工後，又於8日提出依台灣房屋集團趨勢中心調查，輕軌一階沿線地產漲幅最大逾12％的數據，認為若輕軌二階成圓，周遭生活圈將大幅受惠。

高市府捷運局指出，檢視已通車的14個站體周遭，房價趨勢呈現穩定成長，尤其高雄流行音樂中心、駁二特區和棧二庫等景點附近的駁二大義站、真愛碼頭站以及光榮碼頭站等三個生活圈，依台灣房屋集團趨勢中心表示漲幅最大逾12％。

高市府捷運局表示，輕軌二階路段將經過凹子底商圈、義享天地、悅誠廣場、灣仔內、覺民科工館區及環球影城等地區，近來也在各地增加許多重大投資，未來將成高雄都市發展新中心，而輕軌成圓後，就扮演「黃金項鍊」的角色，將這些如同「珍珠」的重要地標一顆顆串起，將大幅增進交通便利性、可及性，帶動沿線商圈經濟繁榮，工商產業及地產也將隨之蓬勃發展。

高市府捷運局進一步表示，高雄輕軌一階駁二大義站、真愛碼頭站、光榮碼頭站沿線地產漲幅10到13％，輕軌二階復工後可望帶動北高雄大眾運輸導向發展，預估至少增加車站周邊15％至30％基準容積，提升沿線地產價值。

(中時 )