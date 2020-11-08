靜宜大學副校長暨南向計畫主持人王俊權（右五）表示，靜宜也與當地學校進行策略聯盟，提供海外學子多元的學習管道。（陳世宗攝）

靜宜師長與學生有良好的互動，她們在靜宜享受美好的求學時光！（陳世宗攝）

靜宜大學舉辦「國際在地交流展」，協助來台就學的東南亞學生，認識台灣在當地設廠的致伸、上福全球科技等跨國企業；畢業後返鄉成為台商公司生力軍！靜宜並與致伸公司簽署人才培育獎學金計畫，協助泰國籍學生安心就學。

靜宜大學副校長暨南向計畫主持人王俊權表示，該校目前有300多位來自東南亞的學生；106年起，配合政府「新南向計畫」，更前進泰國、印尼、印度、越南、緬甸、柬埔寨、寮國等地區，瞭解台商及當地企業的營運現況，增加學生海外實習機會，與就業無縫接軌；也與當地學校進行策略聯盟，提供海外學子多元的學習管道。

靜宜大學「寰宇管理碩士學位學程(GMBA)」、泰國籍學生的中英文程度及服務精神，令人印象深刻！致伸科技人資長許家誌表示，該公司的泰國廠已完工啟用，此次與靜宜簽署「人才培育獎學金」計畫，希望吸引更多優秀泰國籍學生成為工作夥伴！

就讀靜宜大學GMBA、泰國籍學生楊玲玲也分享「台灣留學經驗」。她說，在靜宜求學不只課堂專業知識，還有多元豐富的課外活動；靜宜的師長與學生也有良好的互動，她享受在靜宜求學的時光！

來自越南的靜宜英文研究所黎秋草說，她還沒到台灣時就對靜宜大學印象深刻，尤其是中文教學相關領域；在靜宜，她獲得專業與實務的知識，與老師及同儕的互動，也留下很多美好回憶！

(中時 )