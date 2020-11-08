北市環保局長劉銘龍8日遭爆，最近非常要求業績，希望巡查員多抓違規亂丟垃圾的民眾，但卻在10月15日下午，發生1名亂丟垃圾的民眾為逃避巡查員稽查，闖紅燈遭撞亡。環保局駁斥，並無業績壓力問題，已配合檢警調查還原事實真相，無不聞不問。

《周刊王》報導，北市環保局2位巡查員在10月15日下午時，於民生東路四段執行違規棄置家庭垃圾專案取締勤務，發現1名行人違規棄置家庭垃圾於公用垃圾桶內，立刻上前表明身分要求稽查，沒想到亂丟棄垃圾的行人竟立刻奔跑離開，2名巡查員也跟著追上，但在跑過馬路時，民眾沒注意到號誌是紅燈，不小心出了車禍，並於下午5時死亡。

進行稽查的劉姓與魏性巡查員被以業務過失起訴，但根據其它同仁指出，劉銘龍似乎不太在意，在出事後有放鬆一點，但最近又開始要求加強巡查、勤務加重。

環保局表示，稽查同仁均依SOP執勤，車禍發生後巡查員除立即通報警消救助傷者外，也配合檢警調查還原事實真相，事後，環保局已安排巡查員接受心理諮商，緩解情緒，對於遭死者家屬提告，環保局已聘請律師協助同仁訴訟，同仁事發後均仍正常上班。

環保局表示，發生此事，令人深感遺憾，此案既已進入司法調查，盼外界勿以訛傳訛，不僅可能影響司法的偵辦，也對家屬造成不必要的二度傷害，非各界所樂見。

環保局指出，因有部分市民貪圖方便，任意棄置家庭垃圾，經常造成滿溢，妨礙行人使用，也成為髒亂點，遭到居民詬病，要求加強稽查取締違規行為，目的在維護市容整潔，並無業績壓力問題。 環保局說，因此案已進入司法程序，案發過程同仁所拍攝影像已送交檢警查辦，將全力配合偵辦，以還原事實。

(中時 )