香港女星余香凝（Jennifer）外形亮麗、氣質甜美，模特兒出身的她，在電視、電影以及唱片都有亮眼表現，余香凝2016年還曾以電影《骨妹》獲得第36屆香港金像獎最佳新演員提名，27歲的余香凝近日則是好事近了，她將在本月與圈外男友結婚，余香凝昨則分享唯美婚紗照，她傲人上圍更是讓外界看傻眼。

余香凝相當保護圈外男友，從沒曝光對方長相。（圖／取材自余香凝 Jennifer Yu臉書）

余香凝昨（7日）在網上分享唯美婚紗照，雖然丈夫未露面，不過依舊吸睛，余香凝身穿細肩帶露肩白紗，胸前深V設計，讓她豐滿美胸之欲出，當余香凝側身入鏡時，更是凸顯她傲人事業線，也讓外界驚豔，原來余香凝身材這麼好。

身為準新娘的余香凝也在文中感謝婚紗攝影團隊、化妝師、髮型師，她也不忘對圈外男友喊話：「當然還有你 陸先生」，字裡行間洋溢著待嫁的幸福。

其實余香凝自從曝光結婚喜訊後，她就屢被爆是奉子成婚，而余香凝被港媒問到懷孕一事時，她則沒有正面回應，僅表示，我知道大家都很關心，並表示有好消息會再與外界宣布。

(中時新聞網)