參與民眾除了野餐以外，也能留下美照。（外埔區農會提供／陳淑娥台中傳真）

外埔區農會8日舉行草地野餐賞高鐵活動。（外埔區農會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市外埔區農會8日舉行草地野餐賞高鐵活動，吸引許多民眾報名參加，野餐的草地區及牆面藝術裝置吸睛，大家紛紛拿起手機留下美照。此外，六分社區也同時辦理農藝及米食產業行銷推廣暨健走活動，兩場活動對在地推廣呈現加乘效果，熱鬧非凡。

外埔區農會在農委會水土保持局台中分局及台中市農業局輔導下，8日於六分農藝傳坊辦理外埔火龍果產業行銷推廣暨農村深度體驗計畫－草地野餐賞高鐵活動。

外埔區農會總幹事李錦東表示，野餐賞高鐵活動消息po出4天就額滿，很多人知道高鐵觀景台，但是可能不知道在農藝傳坊看高鐵也是另種享受，希望透過活動讓外地遊客能對外埔有更多認識，剛好活動地點也位於水流東休閒農業區內，也期望能把外埔休閒農業帶動起來，歡迎大家有空過來走走。

六分社區里長劉黃碧霞則感謝大家的蒞臨參與，希望大家能對社區的農藝與米食有更多的認識，講在地米食做推廣及傳承。

現場不僅有社區米食DIY體驗活動，野餐的草地區及牆面也有藝術裝置的呈現，要讓參與民眾野餐以外也能留下美照，將照片上傳至外埔區農會粉絲專頁留言打卡，更能獲得在地優質火龍果1顆。除外，亦邀請街頭藝人演唱及魔術表演現場互動，整場活動營造歡樂、悠閒氛圍。

今日活動包括台中市財政局局長羅仙法、農業局專門委員陳柏宏、水保局台中分局工程員李典耕、外埔區長葉聯慶及水流東休閒農業發展協會理事長彭莉琴等均蒞臨指導。

(中時 )