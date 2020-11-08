「於同生英文書藝展III ---愛的故事」，正在台北蕙風堂藝廊開展，新願藝術與於同生共同決定，將這次展出部分盈餘，捐助罕見疾病基金會，希望大眾一起支持台灣優秀的藝術創作者，並將愛心傳遞到社會上每一個角落，有感於此，床的世界允諾成為這次展出獨家掛名贊助企業，除了購買展出的書法作品，並率先捐款10萬元給罕見疾病基金會。

床的世界總經理陳俊傑8日表示，床的世界為全台首家興櫃床墊公司，是華人市場的睡眠領航開創者，創立至今近50年，創辦人暨董事長陳燕飛，傳承歐美製床理念，而將傳統製床手工藝製作，結合自動化科技生產設備，開啟彈簧床在台灣的歷史。

他說，有感於書法家於同生勇於突破傳統的勇氣，與床的世界不斷創新的高品質企業形象相符，並在獲知於同生、新願藝術，共同將義賣部份所得，捐助罕見疾病基金會之後，床的世界除了購買展出書法作品，並率先捐款10萬元給罕見疾病基金會新台幣10萬元。

陳俊傑指出，希望藉疑拋磚引玉，大家一起支持台灣優秀的藝術創作者，另一方面，也將愛心傳遞到社會上每一個角落。

書法家於同生，是國內書法界中生代之翹楚，近年囊括中山藝術獎、全國美術展金牌獎、大墩獎等重要獎項，於同生表示，書法是用軟毫書寫漢字，而英文書藝，則是運用傳統書法的技法與媒材，書寫英文。這種嘗試，以古典東方的基因，注入西方文字的骨架中，一種東西方文化融合、激盪下的全新表現。

「於同生英文書藝展III ---愛的故事」展出作品內容，幾乎都是英文「LOVE」，靈感來自於同生與同事林佳萱老師閒談的內容，林老師是多重障礙孩子的家長，對於人與人之間的關係與情感，有獨到的觀察。

(工商 )