美國民主黨總統候選人拜登當選下一任美國總統，國民黨大陸事務部今指出，綠營政治人物、側翼、綠媒風向變很快，從抹紅拜登到形容拜登「有一種面對自己爺爺的親切感」，證明所謂「舔共賣台」之類的抹紅標籤，是多麼的隨意、甚至不需要事實根據，只是民進黨政治鬥爭工具而已。

國民黨大陸事務部指出，許多在前幾天還強烈支持川普、瘋狂詆毀拜登的綠營政客、親綠網紅和媒體側翼等，這一兩天紛紛轉向改口。從拜登是「中共同路人」，當選後會「舔中賣台」、「對台灣是災難」，到會繼續「抗中保台」、「他其實對台灣也不錯」、「有一種面對自己爺爺的親切感」，如此大的轉變幾乎是在一念之間。

國民黨大陸事務部表示，拜登並不是第一個「受害者」，也不是所有的人都「夠份量」，可以這麼快的「被平反」。即使是號稱「墨綠」的柯文哲，或是被稱為「台獨金孫」的賴清德，一旦他們試圖挑戰民進黨的最高權力核心，什麼「中共同路人」、「舔共賣台」的帽子一樣毫不留情的貼過來。對付「自己人」尚且如此，就更遑論藍營的政治人物了。

國民黨大陸事務部認為，無論拜登當選後台美關係會如何發展，可以確定的是，目前台灣最大的收穫，就是有越來越多的民眾發現，所謂「舔共賣台」之類的抹紅標籤，是多麼的隨意、甚至不需要事實根據，完全就是民進黨遂行政治鬥爭的工具而已。

國民黨大陸事務部強調，就像「馬習會」明明是平起平坐、尊嚴對等，但相關主張卻還是被扭曲成「舔共」。我們期許綠營的朋友，能夠藉由這次「翻車」的經驗而有所省思，至少不要再亂扣紅帽子、隨便貼紅標籤，以免發生重蹈覆轍的悲劇。

(中時 )