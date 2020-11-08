美國名人堂球星沙普(Shannon Sharpe)8日為了民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)的勝選感到振奮，他同時稱讚湖人主將詹姆斯(LeBron James)在選舉中出錢出力，稱讚他的拉票計畫。「別忘了給詹姆斯記上一功！」

沙普說：「你們看看各地發生的事件(黑人遭遇警察暴力)，當拜登正式就任總統，他首先做的就會是面見這些(黑人民權)團體的領袖。畢竟是他們幫助他選上總統，我肯定詹姆斯做出的貢獻。」詹姆斯除了旗幟鮮明公開幫拜登拉票，也在選前出錢幫助佛州的重罪犯繳交罰金與投票，

詹姆斯幾年前在「我承諾」的助學計畫與家鄉的阿克倫大學合作，要幫助2300位家境不好的高中生讀完4年大學。每人每年學費9500美元，換算下來要8700萬美元，他承諾會幫助學校籌得必要款項。

當時的「我承諾」助學計畫是在2015年，詹姆斯還「承諾」要幫騎士摘冠，近年又「承諾」要幫湖人重返榮耀。美國球迷在網路上表示：「相比之下，我這輩子真是做了很多虛假的承諾。」詹姆斯實現自己的全部諾言。社群新聞medium.com稱讚他：「除非你是其他29隊的球迷，否則你無法痛恨一個這麼慷慨的人。」

(中時新聞網)