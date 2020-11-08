美國總統大選，民主黨候選人拜登先後拿下賓州與內華達州，跨越門檻，確認當選下一任總統。拜登發表當選感言，總統蔡英文也公開祝賀，對此，國民黨前立委柯志恩今（8）日在臉書表示，那些入戲很深的川粉電視台，也該放下惱怒的情緒，好好想個說法，如何轉個大彎，牽連民進黨是如何與民主黨「理念相合」。

若這些「川粉電視台」不轉彎，柯志恩酸說，否則不敢談萊豬進口、不敢談疫苗短缺、不敢談新聞自由，國民黨最近又無太多值得說嘴的問題，那政論節目要談什麼？總不能一直掛在美國地圖上，找找還有哪些州的計票有問題，上訴到最高法院還有無翻盤的可能吧。

柯志恩指出，台灣不管是哪個政黨執政，從過去到現在，70幾年來都與共和黨較為友好，當年還有能力「外援」時，也都投注在共和黨候選人身上較多，必須承認，長期以來我們是和共和黨「比較熟」，但除卻選舉考量，他們也是如此回報我們的嗎？

此次大家對美國大選這麼的投入，柯志恩表示，當然是有很多情感的投射，川普當選就是老共吃鱉、台灣獲勝，這種邏輯怎麼來的沒人探究，但這種氛圍就緊扣人心，大家關切程度彷彿是自己也可投票左右大局似的。

柯志恩說，我政府或許沒有公開選邊站，但幾個御用媒體及名嘴，卻是態勢明確，看看下的標題及捍衛的立場就知道，名嘴終究不會閉嘴，但觀眾總該在一次次的教訓中學會訊息的刪選吧。「美國總統大選何時完全落幕未知曉，台灣的我們，依然是我們！」

(中時新聞網)