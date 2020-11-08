一名上班族男性幾乎天天喝奶茶，結果3個月下來體重不增反減，抽血檢查後才發現問題大了！因為他的血漿中竟有一半是油，除了高血糖、高血脂、高尿酸血症，還有糖尿病等多病纏身，醫師表示，若有「3多1少」的症狀要特別小心，恐是高糖毒性和酮症酸中毒。

高中生「1天1杯奶茶」急性痛風！醫師提醒當心高普林食物

綜合大陸媒報導，廣州這名28歲的男性上班族，經常加班、熬夜吃消夜，最糟糕的是，他以含糖飲料代替水，幾乎天天喝奶茶、可樂等飲品，而且又不運動，沒想到反而在3個月內暴瘦10公斤。

由於男子除了體重驟降之外，還經常感覺視力模糊、莫名疲勞，以及口乾、多尿，因此他決定就醫檢查，結果抽出的血漿中竟有一半是油，管血上方浮出宛如豬油油脂的驚人景象。

進一步檢查發現，男子有多病纏身，除了痛風，還有高血糖、高血脂、高尿酸血症、糖尿病酮症酸中毒、重度脂肪肝等代謝性疾病。廣州醫科大學附屬第三醫院內分泌科主任張瑩提醒，缺乏胰島素時，會導致升糖激素不當升高，當出現吃多、喝多、尿多、消瘦等「3多1少」症狀時，就要小心可能是高糖毒性和酮症酸中毒。

男子經詳細檢查後確診第二型糖尿病，後來他戒掉吃消夜和喝含糖飲料的習慣，並開始運動、早睡早起，脂肪肝終於沒了，血脂和尿酸也逐漸恢復正常。

(中時新聞網)