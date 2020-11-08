我國今天又新增4例新冠肺炎境外移入確診個案，分別來自印尼與菲律賓，本周境外移入個案來到19例，創下5月以來單周新高，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，隨著歐美疫情逐漸升溫，台灣邊境將收到越來越多境外移入個案，但目前個案均是在居家檢疫期間被發現，因此對社區影響仍相當低。

今天確診的案575、576，是來自印尼的社福類移工，年紀介在30至40多歲，2人在10月24日搭同一班機抵台，11月6日檢疫期滿前採檢，確認為陽性，羅一鈞表示，截至目前這2人都無症狀，已收治在醫院進行隔離。

案577則是來自菲律賓的20多歲男性移工，是以漁工身分入台，不過他在檢疫期滿前所進行的採檢結果呈陰性，是由仲介自費安排採檢才發現陽性確診，羅一鈞說，個案後續又進行第3、第4次採檢，但結果卻是陰陽反覆，研判是已感染許久的個案，且核酸檢測的Ct值高達35，個案至今也無症狀，應已不具傳染力。

羅一鈞指出，指揮中心已針對案577匡列36人，其中有4人為自費採檢時的同車乘客，列為居家隔離，其他則實施自主健康管理。

由於近期不少移工在集中檢疫過後，透過自費採檢才篩出陽性，未來是否會祭出更嚴密的防疫手段？羅一鈞指出，目前在集中檢疫過後才確診的個案，檢驗結果大多時陰時陽，且Ct值較高，研判測到的都是感染許久後殘留體內的病毒屍體，應不具傳染力也對社區影響不大，因此仍維持集中檢疫過後，可改做7天自主健康管理。

另外，今天第4名確診者案578是來自菲律賓的10多歲男性，上月25日來台就學，入境至今無症狀，在11月7日檢疫期滿前採檢才發現確診，由於其他16名同車學生在檢疫期滿前的檢驗結果均為陰性，因此暫時沒有匡列任何接觸者。

(中時 )