五彩繽紛的客家粄仔「米老鼠」，是今年活動一大看頭。（嘉盛社區提供／巫靜婷苗栗傳真）

嘉盛里是苗栗市的穀倉，灌溉水源多取自於後龍溪，逃過農業停灌危機。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌（右）與立委徐志榮（左）體驗打糍粑。（巫靜婷攝）

嘉志閣第12屆客家粄仔節8日登場，五行湯圓吸睛。（巫靜婷攝）

嘉志閣是苗栗市的穀倉，市區可見大片稻田，黃澄澄的稻穀陸續收割，苗栗市長邱鎮軍指出，嘉盛里的稻田灌溉用水取自後龍溪，逃過因久旱不雨農業停灌的危機，為了加強行銷米食，8日舉辦客家粄仔節，今年的五色米食相當吸睛，為傳統客家粄仔文化注入新意。

嘉盛社區發展協會理事長劉秀蘭指出，嘉盛社區主要生產稻米，卻沒有以稻米為品牌的商品，為了突破一級產業，辦理粄仔節已邁入第12年，透過活動完成社區內部整合，除了已經透過網購達到產業化的目的，各種米食與客家節慶之間的由來與關連，也成為社區居民人人可以朗朗上口的解說內容。

嘉盛社區客家粄仔節上午在五文昌廟前廣場舉行，現場除了販售新丁粄、蘿蔔粄、發粄、甜粄、水粄、鹹粄、紅豆粄、艾粄、粄粽、錢仔粄等各式客家粄仔，也規畫DIY體驗活動及競賽，安排五行湯圓、糍粑免費品嘗，吸引許多鄉親過庄食粄「鬥鬧熱」。

苗栗市長邱鎮軍表示，活動獲縣府、客委會、水保局支持，今年以「五鼠納福」為主題，製作五彩繽紛的客家粄仔「米老鼠」，希望納五方吉氣，對抗日益嚴峻的疫情。另外社區媽媽也發揮創意，將薑黃、竹炭粉、紫心地瓜、抹茶粉、紅麴等養生食材融入粄仔，不僅增加米食賣相，也凸顯健康概念。

(中時 )