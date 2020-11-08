芎林農民直銷站（富林站）近北2高芎林交流道，積極搶攻遊覽車阿公阿嬤團為主的國旅市場。（羅浚濱攝）

芎林蕃茄有名，農民直銷站（富林站）展售桃太郎等蕃茄產品。（羅浚濱攝）

新冠肺炎疫情趨緩後，促使國內旅遊盛行，芎林鄉農會在近北2高芎林交流道附近，投入2億餘元購地設置「農民直銷站」，8日熱鬧開幕營業，販售芎林蕃茄等農特產品，積極搶攻遊覽車阿公阿嬤團為主的國旅市場。

縣府前農業處長范國銓2007年推動地產地銷及產地直銷觀念，鼓勵農會成立「新農民市場」，讓農民種植蔬果經過檢證後免費上架販售，免除中間盤商的剝削，並能販售在地農特產品，其中，關西新農民市場因近北二高關西交流道，每到假日遊客如織，生意搶搶滾。

新竹縣新農民市場的觀念和作法，被農委會全盤「接收」，補助各農會經費設立改稱「農村社區小舖」或「農民直銷站」，芎林8日營運的農民直銷站（富林店），是竹縣第13處農產銷售據點。

芎林農會總幹事林冠伶說，2018年在文山路成立第一個農民直銷站（上山店），鄰近芎林都市計畫區，業績穩定成長，為建構農產品銷售網絡，農會投入2億餘元設置第二個農民直銷站（富林店）。

林冠伶說，農會在近芎林交流道附近的富林路二段購買3025坪土地，農糧署補助60萬元設立農民直銷站，農會並興設糧肥倉庫及農產品運銷冷凍設備，將鄉內生產的稻米、柑橘及蕃茄等蔬果，建立整體產、製、儲、銷供應系統。

芎林蕃茄有名，農民種植桃太郎等品種，農會開發出蕃茄汁、蕃茄米粉及蕃茄麵等產品，成為農民直銷站主打商品，林冠伶希望籍由地利之便也能和關西一樣，搶攻阿公阿嬤團的國旅市場。

(中時 )