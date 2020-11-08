台中市府法制局、環保局攜手東吳大學法學院公法研究中心，在東吳大學舉辦「環境治理與地方自治學術研討會」，邀集學者專家釐清環境治理與地方自治疑義，盼藉此為區域環境治理找出合法且妥適的解決方案。

法制局表示，全國最大火力發電廠就位於台中市轄內，且因台中特有的盆地地形，不利空氣汙染物逸散。有鑑於此，市府於2016年制定《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，以禁止或減少使用高汙染燃料（石油焦及生煤）、封閉式堆置生煤、提升控制技術等方式，改善中部地區空氣污染情形。

行政院於該自治條例公布施行四年後，逕自宣告該自治條例部分條文無效，衍生許多難解的環境保護及地方自治法制爭議，市府強調，空氣汙染問題對環境影響及民眾健康有害

，市府將積極尋求有效的管制手段。

法制局長李善植指出，研討會規畫三場專題報告，分別從美國法、德國法及台灣法等不同面向探討環境治理、空氣品質管理及中央與地方權限畫分等議題。

透過外國比較法制研究，以及實務與學術對話研討，盡力解決環境管制及中央與地方分權的爭議，讓地方政府能因地制宜，制定符合各地需求的法規，為我國環境保護、地方自治研究寫下新頁。

(中時 )