中信兄弟3連勝聽牌後對統一獅連輸2場，兩隊3勝3敗今晚G7決勝負，兄弟G5、G6打線陷入大低潮，近2戰得點圈打擊率是0。今日賽前總教練丘昌榮表示陣容變動大，以近況好、能作戰的選手為優先，打席狀況不佳的張志豪、詹子賢沒有先發，外野換上陳子豪、潘志芳。

張志豪原本因斜腹肌受傷缺陣，在台灣大賽前才確定進入28人名單，前4戰大多代打、代守，昨日先發不過2打數沒有安打，之後便退場休息，丘昌榮表示前幾戰在台南時張志豪練打狀況都正常，也告訴教練團身體沒問題，「但昨天揮擊有一顆擦棒球，之後有一點不舒服。」丘總表示選手都盡力了，肯定每人的貢獻。

此外詹子賢前6戰全部先發，但20打數僅敲出3安打，靠一發全壘打進帳3分打點，不過打擊率僅1成50，表現不佳，今日則是退出先發名單，丘總表示，「先發以近況加上守備、作戰執行力的考量，比較能執行的會上場，短期比賽就是看近況。」

今日將由上一場先發丟出完投勝的米蘭達掛帥，兄弟期盼米蘭達仍能壓制對手，加上打線調整後有所發揮搶下最後勝利，由於是關鍵戰，投手羅傑斯、黃恩賜都會在場邊待命，「沒有退路，把最好的都呈現上來。」

兄弟先發陣容：

第一棒、王威晨3B

第二棒、許基宏1B

第三棒、陳子豪LF

第四棒、周思齊DH

第五棒、江坤宇SS

第六棒、岳東華2B

第七棒、岳政華CF

第八棒、陳家駒C

第九棒、潘志芳RF

(中時 )