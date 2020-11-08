帶動智慧機械及航太產業升級，台中政府經濟發展局連4年辦理「智慧機械及航太產業升級計畫」，補助智慧機械及航太產業研發經費，投入2030萬元經費，協助10家廠商智慧升級，在地機械及航太製造或與智慧機械研發項目中小企業。

經發局表示，該計畫歷年成效卓越，市府於2017及2018年挹注3200萬元補助經費，2年共核准32案計35家廠商獲得補助，增加產值達15.63億元、促成研發投入4.57億元、增加投資金額5.75億元、成本降低5173萬元、新增專利、新樣式件數國內外26件。

去年總經費共2600萬元，計核定13家廠商，預計今年底結案，預期提升產值4.3億元、促成研發投入5493萬元、成本降低2803萬元，強化智慧化機械設備與關鍵零組件整合，提升產值與產業競爭力。

為使補助款發揮最大效益，今年申請資格限定為機械及航太製造或與智慧機械研發項目相關中小企業，鼓勵優秀廠商踴躍參加，有進駐育成中心、與學校產學合作、聘雇女性比例超過其所屬行業之聘雇平均比例者。

參與口罩國家隊廠商、申請航太產業類型計畫者、具航空品質管理系統AS9100系列認證等項目的優質公司將給予加分鼓勵。

(中時 )